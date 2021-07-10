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三級警戒延長至26日 新北停辦公幼契約人員甄選

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
新北市取消辦理110學年度第1學期公立契約進用教保員、廚工、職員及護理人員甄選。圖／新北市教育局提供
新北市取消辦理110學年度第1學期公立契約進用教保員、廚工、職員及護理人員甄選。圖／新北市教育局提供

全國三級警戒延長至7月26日，考量考生健康及安全，新北市取消辦理110學年度第1學期公立契約進用教保員、廚工、職員及護理人員甄選，包含原訂初試7月15日及複試8月7日教保員甄選，以及原訂8月7日辦理的廚工、職員及護理人員甄選皆予以取消。

教育局表示，因取消辦理本次公幼各類契約進用人員甄選，已繳交報名費之應考人得申請全額退費，相關退費事宜將於7月12日公告在新北市幼兒教育資源網( https://kidedu.ntpc.edu.tw/app/home.php )，亦可於新北市教師聯合甄選報名系統、教育局網站電子公告區查詢。

教育局表示，規劃於本年度12月初辦理110學年度第2學期公立契約進用教保員、廚工、職員及護理人員甄選，歡迎有意願報名之應考人屆時至相關網站進行查詢了解。

教育局 三級警戒

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