南子吝步道、鼻頭角步道等 東北角開放型步道13日解封

配合中央流行疫情指揮中心宣布延長第三級疫情警戒，自7月13日起適度鬆綁管制措施，交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區昨天宣布，開放型步道及戶外據點（包含涼亭）開放，如南雅奇岩、南子吝步道、鼻頭角步道、龍洞灣岬步道、草嶺古道等，但要維持社交距離。

東北角管理處表示，針對中央微解封有三項因應作為，第一項開放型步道及戶外據點（包含涼亭）開放，包括南雅奇岩、南子吝步道、鼻頭角步道、龍洞灣岬步道、草嶺古道、桃源谷步道、遠望坑親水公園、北關海潮公園等據點，進入請全程配戴口罩及保持1.5公尺社交距離。

第二項維持未開放景點，包括有壯圍沙丘旅遊服務園區、舊草嶺隧道，不對外開放；龜山島配合烏石港賞鯨船家公告暫停行程安排至7月26日，維持不開放登島；水域遊憩活動及沙灘依中央疫情指揮中心指引封閉。

第三項實施人流管制景點，室內空間場館及停車場總量管制40%上限人數，如遇管制，請配合現場人員指示稍後入場。

1，遊客中心部分，福隆遊客中心、大里遊客中心、南方澳遊客中心，採單一進出入口，實聯制、全程佩戴口罩、配合量體溫、酒精消毒及保持1.5公尺社交距離，總量40%上限管制，福隆遊客中心40人、大里遊客中心40人、南方澳遊客中心20人，下午4時停止入館。

2，委外經營餐飲據點，無獨立用餐空間外帶，據點內餐廳僅提供套餐，實聯制、量體溫、酒精消毒、保持社交距離（內用須採梅花座或隔板，外帶排隊保持1.5公尺距離），總量40%上限管制。

3，戶外停車場部分，南雅奇岩停車場、鼻頭服務區停車場、福隆遊客中心停車場、大里遊客中心停車場、廣停八停車場總量管制40%上限車流。

東北角管理處說，各項防疫配合中央流行疫情指揮中心滾動調整，請遊客密切留意官網及東北角之友粉絲團(FB)最新消息。呼籲遊客進入各遊客中心、賣店據點等室內空間，應全程佩戴口罩、配合酒精消毒及量體溫(額溫≧37.5°C不得進入)並配合總量管制、實聯制登記；戶外遊憩空間，請遊客維持1.5公尺社交距離並全程配戴口罩、避免群聚，未開放區域現場將拉設封鎖線及告示警示，請遊客切勿跨越前往。