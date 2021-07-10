新北新店大豐社福館 年底將有公共托育中心
新北公共托育中心搶手，新北社會局規劃將新店大豐社福館1樓變更為公托，經由新北城鄉局整合各局處審查意見後，已於7月8日核定多目標使用，預計年底開辦營運。社會局指出，今年規劃設置16家公托，預計明年底將完成30家。
新店區民族路大豐公園內的大豐社福館，1樓原作為社福使用，為了更有效活用公共設施用地空間，社會局今年3月提出將1樓申請作為托嬰中心使用申請，讓學兒童有平價、友善的公共托育中心。
新北社會局兒童托育科長林秀穗指出，新北目前有90家公共托育中心，預計明年完成120家，由於場地難尋，因此透過多目標變更增加可設置公托的場地，過去在市場、停車場用地都曾變更過，今年還有板橋南雅活動中心變更中。
新北城鄉局長黃國峰表示，透過都市計畫公共設施用地多目標使用辦法，將公共設施用地空間增加托嬰中心功能，盼能提升生育意願、托育品質、創造婦女就業機會，同時賦予原有空間全新面貌。
林秀穗表示，今年受到疫情影響，作業程序難度更高，目前約有16處正進行招標、招商、變更中，今年底將會在新店、板橋、新莊、土城、永和、汐止、五股、淡水、新店等區，都有新的公共托育中心成立。
不過就算找出場地，也曾有公托招商流標。林秀穗指出，新北對於公托管理密度比較高，且這幾年業者對於師資要求比較高，也擔心若未找到好的主管、托育人員，導致公托經營不起來，但找到好的資師、主管後，標案都能順利標出。
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