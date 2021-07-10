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對身障、長者不友善 逾30年承德敦煌天橋將拆除

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
台北市承德路3段、敦煌路路口的人行天橋，將於下週拆除。圖／北市新工處提供
台北市承德路3段、敦煌路路口的人行天橋，將於下週拆除。圖／北市新工處提供

北市承德路三段、敦煌路路口的人行天橋，將於7月16日進行拆除工程。北市府新工處依評估後，認為該天橋使用率低，又佔用大部分的人行道空間，因此決定辦理拆除，提升友善無障礙空間，恢復天際線。

承德敦煌人行天橋，於1991年興建，迄今已逾30年，早年道路交通設計以車行為主、人本交通為次的考量下，所設置的人行立體穿越道路設施，對於高齡長者、身障人士、採買或推嬰兒車之市民使用極不友善。

新工處工務科長蕭志龍表示，經評估鄰近路口現已劃設行人穿越線及行人專用號誌，致使用率降低，鮮少市民使用天橋通行，在徵詢地方意見及試封閉後，絕大多數地方民眾表示支持拆除。

蕭志龍說，人行天橋對市容之天際線景觀造成視線阻礙，且樓梯墩柱占據大部分人行道空間，致行人及輪椅族通行動線不良需行走於馬路上，常造成人車爭道情形，危及用路人安全，拆除後將提供市民人本友善空間及無障礙通行環境。

新工處西區工務所主任羅馨宜提醒，16日到17日會進行人行天橋東側橋跨大梁、樓梯及墩柱拆除作業，屆時將管制承德路3段（庫倫街至承德橋）南往北向車道及敦煌路（承德路3段至玉門街）雙向車道，以利天橋結構局部拆解及吊離作業。

人行道 北市 車道

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