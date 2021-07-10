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振興虎林街商圈 費鴻泰：台北市政府要提出良策
台北市政府在7月3日，啟動所謂「虎林專案」暫告一段落，共篩檢5908人，3人確診。國民黨立委費鴻泰指出，虎林街商圈地區從市長柯文哲宣布啟動「虎林專案計畫」後，該區商業活動逐漸停滯難起色，台北市政府應提出良策，重振虎林街商圈的商機，回復虎林街地區住戶與永春市場商家和周圍攤商的正常經濟活動。
費鴻泰表示，虎林專案陽性率比起整個台北市，可說是非常低；但是，台北市政府沒有公開說明虎林專案的3個確診案例來源，反造成人民恐慌而卻步。
費鴻泰指出，針對防疫作篩檢絕對是好的，更沒有不對。但是「擠牙膏式」公布熱區，只是徒增困擾，讓在地居民一夕之間陷入恐慌，更讓周邊其他的民眾對於虎林街商圈避而遠之，從昔日熱鬧活絡的局面，驟變成今日蕭條的街景，對該地區的住戶與商家造成嚴重損失。
費鴻泰說，在防疫、揪出隱藏感染源之後，如何讓在地民眾與商家，回到原來的信心與生活的安全感？他呼籲台北市政府應挺身而出，善用數位科技與行銷策略來協助商家與攤商作「新經濟轉型」，強化虎林街商圈、永春市場的商機，振興該區的正常經濟活動。
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