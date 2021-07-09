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北市兒童新樂園、動物園等暫不開放 圖書館可預約取書

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
台北市長柯文哲表示。圖／北市府提供
台北市長柯文哲表示。圖／北市府提供

北市政府今公布7月13日至7月26日校園社教場館微解封指引。台北市長柯文哲表示，兒童新樂園、動物園等場館暫不開放，北市圖書館及分館，以讀者不入館為原則，各館入口設置臨時櫃台，提供借還書服務，並建議讀者多加使用超商借還書服務及線上電子書。

柯文哲表示，維持暫停開放的包括兒童新樂園，因考量遊具設施具有互動接觸性，部分設施運轉中有飛沫接觸疑慮。動物園則是為避免園內瀕危珍稀保育動物感染風險，且遊客組成複雜，實名制難以避免遊客的群聚行為，故暫停開放。天文館場館為室內密閉空間，且展示場內多為探索性之互動式及觸控式展示設施，故暫停開放。青發處場館為室內密閉空間，且多為辦理室內推廣活動暫停開放。

柯文哲表示，北市圖書館及分館，以讀者不入館為原則，各館入口設置臨時櫃台，提供借還書服務，採空間及時間分流，並且以「先預約，後取書」為原則。到館取書者身分證字號尾數為1、3、5、7、9，可於星期一、三、五取書；

身分證字號尾數為2、4、6、8、0，可於星期二、四、六取書，星期日則是不分單雙號。並建議讀者多加使用超商借還書服務及線上電子書。

北市 柯文哲 圖書館

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