新北雲仙樂園海洋世界不開放 9處步道實聯制
新北市府觀光旅遊局今天表示，烏來雲仙樂園與野柳海洋世界都暫不開放，13日起，先開放新店直潭山步道、三峽白雞山步道、坪林胡桶古道等9處步道，來將視疫情滾動式調整。
中央流行疫情指揮中心昨天宣布延長全國新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情3級警戒到7月26日，並從13日起適度鬆綁部分措施。
新北市府觀旅局今天表示，在「戶外優先，避免群聚」的防疫前提下，13日起有條件「局部開放」戶外市轄風景區，但暫不開放容易群聚的遊樂園。
觀旅局說，新北市境內觀光遊樂業包括烏來區雲仙樂園與萬里區野柳海洋世界，目前暫不開放。另外，水域遊憩活動也不開放，新店區碧潭天鵝船持續關閉，瑞芳區深澳鐵道自行車也持續暫停營業，未來將視疫情滾動式調整。
至於新北市登山步道，將於13日起，先開放新店區直潭山步道、三峽區白雞山步道、坪林區胡桶古道、雙溪區楊廷理古道、平溪區菁桐古道、石碇區伏獅山步道、深坑區大崎嶺步道、淡水區三空泉登山步道、三芝區二坪頂登山步道，等9處步道，登山步道入口將設置實聯制QRcode，登山遊客必須落實登記。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言