新北雲仙樂園海洋世界不開放 9處步道實聯制

中央社 / 新北9日電

新北市府觀光旅遊局今天表示，烏來雲仙樂園與野柳海洋世界都暫不開放，13日起，先開放新店直潭山步道、三峽白雞山步道、坪林胡桶古道等9處步道，來將視疫情滾動式調整。

中央流行疫情指揮中心昨天宣布延長全國新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情3級警戒到7月26日，並從13日起適度鬆綁部分措施。

新北市府觀旅局今天表示，在「戶外優先，避免群聚」的防疫前提下，13日起有條件「局部開放」戶外市轄風景區，但暫不開放容易群聚的遊樂園。

觀旅局說，新北市境內觀光遊樂業包括烏來區雲仙樂園與萬里區野柳海洋世界，目前暫不開放。另外，水域遊憩活動也不開放，新店區碧潭天鵝船持續關閉，瑞芳區深澳鐵道自行車也持續暫停營業，未來將視疫情滾動式調整。

至於新北市登山步道，將於13日起，先開放新店區直潭山步道、三峽區白雞山步道、坪林區胡桶古道、雙溪區楊廷理古道、平溪區菁桐古道、石碇區伏獅山步道、深坑區大崎嶺步道、淡水區三空泉登山步道、三芝區二坪頂登山步道，等9處步道，登山步道入口將設置實聯制QRcode，登山遊客必須落實登記。

登山步道 疫情

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