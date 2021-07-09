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疫苗站增三成座位 汐止區施打莫德納更順暢

觀天下 / 記者蕭皓文／汐止報導
汐止區接種站秀峰高中禮堂的座位數三成，讓每天約1300位民眾的接種流程更加快速順暢。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區接種站秀峰高中禮堂的座位數三成，讓每天約1300位民眾的接種流程更加快速順暢。 圖／觀天下有線電視提供

因應昨(8)日、今(9)日莫德納疫苗的第二波施打，越來越下修的接種年齡層人數，汐止區公所除了做好預約時段的人數上限管控，同時也增加區內最大接種站秀峰高中禮堂的座位數三成，讓每天約1300位民眾的接種流程更加快速順暢，減少等待、候位的時間。

這兩天是汐止區第二波莫德納疫苗接種的日子，檢討上週排隊民眾爆增的情況，汐止區公所特別針對區內最大的秀峰高中接種站，預先進行動線及座位數進行調整，早上九點是人數最多的時段，增加三成的座位數發揮功效，讓整體流程更加快速順暢。

新北市議員白珮茹表示，母親這次剛好在施打的年齡區間，因此今日也陪伴媽媽來接種，帶給家人安心，從入口家屬實聯制，到施打者資格核對，而後進入接種站安排掛號，施打、休息一切順暢，民眾準時照著每小時預約的時段前來，讓人流分散、動線不間斷堵塞，這週的預約系統因為市府完成優化，也頗受民眾好評。

汐止區長陳健民表示，目前汐止區安排在10、11日周六周日兩天，開放67歲以上長者預約接種，並將在12、13日做施打，而周一周二同時也是65歲以上長者的預約日期，會在14、15日周三周四完成接種，請如有符合施打資格的民眾接下來幾天多加留意。

汐止 莫德納疫苗

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