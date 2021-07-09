北市愛滋病患確診凸顯 市府：廣義家戶感染

台北市昆明防治中心的護理師指出，北市確診個案中幾乎每天都有愛滋病患者，連續3天7人染疫，由於鄰近萬華，是否與萬華接觸史有關聯，台北市立聯合醫院副總院長璩大成表示，昆明防治中心只是地點剛好在萬華，並不是跟萬華接觸史有相關。

璩大成表示，該名昆明防治中心的護理師，是長期投入HIV防治的專家，由於近期疫調人力吃緊，借重其公衛流行病學疫調長才，參與疫調工作，確實近期HIV個案有較凸顯，但這是一種廣義的家戶感染，因此護理師透過私人臉書作出善意提醒。

璩大成表示，中央與地方都有持續關注，由於整體感染率有下降，疫情趨緩但HIV族群在感染狀況下，有明顯傳染路徑，提醒民眾身體有狀況的時候，接受疫調、篩檢，至於昆明防治中心地點剛好在萬華，並非和萬華接觸史有關。