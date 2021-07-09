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疫情影響 淡水一甲子老店餐廳外送拼生存

觀天下 / 記者許端驛/淡水報導
淡水老街上經營一甲子的福來餐廳，推出外送及外帶餐點服務，就是要拼生存機會。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水老街上經營一甲子的福來餐廳，推出外送及外帶餐點服務，就是要拼生存機會。 圖／紅樹林有線電視提供

疫情爆發，三級警戒，餐廳禁止內用，在淡水老街上經營一甲子的福來餐廳，在地人都耳熟能詳，今年這一波爆發，比去年嚴重許多，現在也只能順勢推出外送及外帶餐點服務，就是要拼生存機會。

經營超過六十年，淡水老字號的台式海鮮餐廳，去年由第二代接手經營，許多老淡水人聚餐，婚宴都會來到這裡用餐，店裡頭的龍蝦三明治、芋頭酥，不只是招牌，更是許多老饕必點美食，另外還有傳統道地的菜色加上年輕人經營理念，面對這一次的疫情，業者更想出對策力求生存，業者說，在外送餐盒當中，也有相當多的選擇。

餐廳業者紀景元說，現在與去年同期，來客數掉了六成左右，就算拿來跟去年疫情剛發爆時期相比，現在的狀況更是經營六十年來前所未見。

不過現在疫情有趨緩的趨勢，未來若是能夠朝向微解封的方式，來開限制餐廳內用人數，業者對此也保持樂觀，但認為可能要恢復以往榮景可能也沒那麼快，不過該做的防疫如，消毒量體溫採實聯制，而且梅花座排位，也都會做確實，也希望能夠撐過這一段時間。

淡水 疫情

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