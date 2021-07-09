關愛長者生活 瑞芳濂洞里獲網紅包子店贊助
瑞芳區濂洞里位於水湳洞山城，因為高低落差，長者難以出門採買，加上疫情期間避免外出，有些長者會省下一餐餓肚子，濂洞里長陳美杏爭取到網紅包子店的冷凍包子，以及防疫物資，每週贈送給里民，不僅保障長者飲食健康，在疫情期間感受到社會的溫暖。
透過瑞芳區里長聯誼會得知，有愛心單位想捐助物資的消息，濂洞里長陳美杏便向低調不具名的網紅包子店要到了冷凍包子，以兩星期贈送七百多顆的方式，一次送給里民七天的分量，希望不良於行的長者們能得到妥善的呵護。
濂洞里長陳美杏表示，昨(8)日是第二批包子送來，特別分裝送給里民，有豬肉、雞肉、芝麻、紅豆等口味，大家嚐過都覺得超讚的，甚至希望打電話預訂，而濂洞國小的校友也提供里辦公處口罩立體支架，讓老人家更適應戴口罩的感受，希望增進里內的防疫，讓居民在疫情中都平安健康。
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