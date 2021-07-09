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金山景點不解封 線上募集舊照片挺防疫

觀天下 / 記者廖品涵／金山報導
金山區原本就封閉的場地、景點沒有微解封，並辦理線上募集金山舊照片、美景照的活動，盼民眾在家欣賞美景、挺防疫。 圖／紅樹林有線電視提供
金山區原本就封閉的場地、景點沒有微解封，並辦理線上募集金山舊照片、美景照的活動，盼民眾在家欣賞美景、挺防疫。 圖／紅樹林有線電視提供

中央流行疫情指揮中心宣布三級警戒再延長兩週，在景點眾多的金山區隨後公告，原本就封閉的場地、景點沒有微解封，也就是將隨著三級警戒繼續封閉下去，區公所特別辦理線上募集金山舊照片、美景照的活動，盼民眾在家欣賞美景、挺防疫。

金山區長廖武輝指出，每日定時到景區巡檢，發現觀光人潮開始增加，甚至出現聚集的情況，面對下週的適度鬆綁措施，公所考量區內景點多數難以避免群聚以及難以保持社交安全距離，因此也將不隨著微解封來開放。

區長廖武輝表示，為了讓想念戶外美景的民眾，在家也可以欣賞到金山的景色，特別辦理線上募集金山舊照片、美景照的活動，歡迎民眾在家翻舊照來打發時間，並透過線上分享美照的方式，在家欣賞美景、挺防疫。

民眾可以透過參與線上活動，防疫在家翻舊照度過閒暇時間，還可以在線上分享、線上賞美景，一解無法實地觀光的遺憾，而面對抗疫成功的最後一哩路，需要民眾持續避免外出來守護，一起戰勝外出的慾望，離解封的那一天也就不遠了。

金山 微解封

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