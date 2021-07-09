生態薪水開跑 新北市水梯田每公頃最高領7萬元

行政院農委會日前公告施行「生態服務給付」獎勵申請，鼓勵生態棲地保護，在新北市三芝、石門、金山、萬里、貢寮及雙溪區的水梯田，若在棲地維護、營造及成效觀察等三階段都達到標準，將可領取每年每公頃最高7萬元的生態薪水。

新北市府農業局簡任技正洪勝雄說，生態給付方案分為「瀕危物種生態服務給付」及「重要棲地生態服務給付」兩部分，在水田、水梯田，如有進行棲地維護工作，終年蓄水且不使用除草劑等，並符合農藥安全檢出者，水梯田每年每公頃最高可核發3萬元、水田發給2萬元，方案中還有設計「棲地營造」和「棲地成效」獎勵，各類別獎勵金可疊加請領，水田最高每年可請領6萬元，水梯田則是7萬元。

新北市為了維護生物多樣性，棲地保護一直是農業局重要政策，透過農村再生、有機轉作及友善田園區域計畫等政策，螢火蟲、雷公蛙、穿山甲和豔紅鹿子百合等重要物種都漸漸回到這片土地上，如今與林務局的生態給付政策相輔相成，發揮一加一大於二的效力，要讓新北市的生態保育作為更加完善。