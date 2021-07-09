三級警戒延長　新北「有條件開放」戶外風景區及步道

三級警戒再度延長，新北市觀光旅遊局表示，考量民眾需要有限度的身心調劑，將於7月13日起，有條件「局部開放」戶外風景區，但暫不開放易有群聚情況發生的遊樂園。未來將依疫情的變化，「分階段，分梯次」滾動式調整。

觀旅局表示，今天公布7月13日到7月19日第一階段適度鬆綁的因應措施，開放式風景區人數上限為原容留人數的40%，強化每人平均2.25平方公尺社交距離的防疫宣導。觀旅局與相關局處及區公所聯手，在景區重要節點，以預警、分流、管制三道關卡，加強管控人流車潮，持續於假日開設人潮儀表板，監測開放式景區人數上限為原容留人數的40%。

觀旅局長張愛晶指出，人數達20%時，人潮儀表板就會發布警戒，呼籲民眾「不建議前往」，到達30%，節點實施人潮分流，到達40%，即管制人車進入。另外，十分瀑布園區屬單一出入口的封閉式戶外風景區，亦將採有條件開放，觀旅局於單一通道入口處，進行遊客降載入場管制，園區人數上限為原容留人數40%，並於聯外道路重要節點控管人數，分流進入，遊客入場前必須接受體溫測量、實聯制登記以及手部消毒。

考量部分場域易有群聚情況發生，新北市境內觀光遊樂業包括雲仙樂園與野柳海洋世界目前暫不開放，水域遊憩活動也維持不開放，碧潭天鵝船持續關閉，深澳鐵道自行車也持續暫停營業，未來將視疫情滾動式調整。

新北市登山步道將於7月13日起，先開放新店直潭山步道、三峽白雞山步道、坪林胡桶古道、雙溪楊廷理古道、平溪菁桐古道、石碇伏獅山步道、深坑大崎嶺步道、淡水三空泉登山步道、三芝二坪頂登山步道等步道，登山步道入口將設置實聯制QRcode，呼籲登山遊客落實登記。

旅宿業方面，顧客進入前，也必須登記實聯制、量體溫與手部消毒。如果入住率接近4成，即須強化人流管制及提高清消頻率，協助維持旅客之間的社交距離，因應附設餐廳禁止內用，房客若有用餐需求，皆改為個人客房餐點服務。至於清消不易或無法戴口罩的飯店附屬設施，例如卡拉OK、三溫暖、球池、健身房、游泳池等，目前皆維持不開放。

另外，為提升入住旅客的安全感，觀旅局鼓勵旅館業者提供「安心服務防疫措施」，例如從業人員每日自我健康監測、強化營業場所清消頻率，並鼓勵業者為員工每1到2星期進行一次以上的自主快篩，以及具備「三罩兩套」，包括口罩、面罩、食物遮罩，並戴起頭套、手套，遵守防疫規範。觀旅局呼籲，疫情仍在三級警戒，民眾還是盡量減少外出、降低移動，才有助於整體疫情持續往好的方向走。