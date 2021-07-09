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北市表演場館禁觀眾可閉門排練 展覽館不超過100人進場
台北市政府今公布藝文場館及影視劇組拍攝適度放寬措施，台北市副市長蔡炳坤表示，開放表演團隊閉門排練，只進行閉門排練、錄影，可以線上直播，但是不開放觀眾入場。至於展覽場館，參觀民眾間須保持至少1.5公尺以上社交距雕，各展間容留人數不超過100人。
蔡炳坤表示，針對表演場館、展覽場館、影視攝組適度放寬，但共同原則為要維持社交距離，影視攝影需要演員肢體碰觸的時候，需取得演員同意。他也提醒，開放表演團隊閉門排練，只進行閉門排練、錄影，可以線上直播，但是不開放觀眾入場。
蔡炳坤表示，入場規範所有人員皆須配戴口罩，量測體溫，消毒及實聯制，且以每人1.5公尺的空間密度限制場館容留人數。表演團隊應指派防疫負責人，於入館前72小時提供演職人員名單。
有關演職及工作人員相關規定，蔡炳坤表示，人員於非演出期間應配戴口罩，已實施快篩或PCR檢测表演者，於正式演出時得暫脫口罩。人員於工作期間至少每7天安排1次師檢，避免共用穿戴，互動及觸控式器具。如因作業需未能配戴口罩的演職人員，於入館首日提供快篩或PCR篩檢報告。
蔡炳坤表示，展覽場館入場規範入場皆須配戴口罩，量測體溫消毒及實聯制，原則採預約制場館消毒每時段兩小時為單位，場次間進行清場消毒防疫管理，展場內須保持單一出入口，參觀民眾間須保持至少1.5公尺以上社交距雕，各展間容留人數不超過100人。
蔡炳坤表示，此外，暫停兒童展廳、教育推廣活動、定時導覽、語音導覽機借用；暫停使用穿戴、互動或觸控展示設施，且場館內公共區域禁止飲食。
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