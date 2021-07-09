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北市65歲以上長者將施打疫苗 將首度啟動花博場地

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
台北市長柯文哲。圖／北市府提供
台北市長柯文哲。圖／北市府提供

北市65歲以上長者將施打疫苗，台北市長柯文哲下午在防疫記者會中指出，疫苗預約狀態截至今天下午2時許，已取號11萬4373人，將大規模施打疫苗，也將首度啟動花博場地。

柯文哲說，打疫苗還有一天可以預約，總數量14萬4000，預約已經達11萬，現在還有3萬名額，到明天下午5點截止，大部分診所健康服務中心滿額，最多就是花博。

柯文哲說，因開始大規模打疫苗，北市終於啟動第三線，第一線就是醫院，第二線是診所和健康服務中心，第三線是一天打超過4萬人，所以要啟動花博，花博場地夠大，有18線，名額最多還在那。

柯文哲說，65歲以上，設籍或住在台北的人，早上8點到下午5點，趕快去預約，多多使用預約系統，北市府可以省掉很多行政成本，今天早上5分鐘，就1萬7千人預約，電腦比較有效率。

疫苗 花博 柯文哲

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