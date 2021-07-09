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北市體育場館微解封 4種體育活動可舉辦

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
台北市政府今公布7月13日至7月26日體育場館微解封指引。圖／台北市體育局提供
台北市政府今公布7月13日至7月26日體育場館微解封指引。圖／台北市體育局提供

北市政府今公布7月13日至7月26日體育場館微解封指引。台北市體育局長李再立表示，開放中低強度且非身體接觸之運動為主，不開放場館附屬設施與非運動空間，已備妥通報表、防疫計劃、檢核表等文件，將在記者會後一併公告，請場館與市民一同配合。

李再立表示，開放中低強度且非身體接觸之運動為主，包括棒壘球、板球、桌球/羽球/網球（單打）、壁球、槌球、木球、滾球、高爾夫、射箭、田徑、瑜珈、韻律養身操、太極拳、氣功、自行車、射撃、攀岩、抱石、直排輪、輕艇。不開放場館附屬設施與非運動空間，例如：更衣室、淋浴間、棋藝閱覽室、遊戲室、觀眾席、會議室、貴賓室、試聽教室。

李再立表示，單一空間容留人數，每4平方公尺至多1人，且室內單一空間不得多於20人，室外單一空間不得多於40人。至於單一場（桌）使用人數，在符合前項單一空間容留人數限制下，桌球、羽球、網球等類似運動，單一場（桌）至多開放2人或單打，壁球單場僅限1人

李再立表示，體育活動目前開放職業運動賽、績優選手比賽、北市代表隊選拔、運動課程或營隊等4種活動，若要舉辦還需活動7天前提報防疫計畫及檢核表（含健康調查表）報請主管機關核准後辦理。他提醒，營隊若要於下周二開始，最晚於下周一送件，體育局將會以最速件審查。

李再立表示，已經擬定運動場館營運指引、體育活動指引、身體活動參與指引，如果不幸有人在運動場館確診、身體不適，已備妥通報表、防疫計劃、檢核表等文件，將在記者會後一併公告，請場館與市民一同配合。

體育 北市 記者會

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