台南在地企業捐贈實驗室抗菌面罩 時力轉贈攤商、弱勢

台南市尚機公司實際行動協助台灣人保護自身安全，總經理李建畿今天代表捐贈美國實驗室常用的抗菌防護面罩2500片，及搭配的遮光鏡框和鼻樑架500組，由時代力量黨主席陳椒華代表受贈，再轉送給夜市攤商、弱勢學童等需要的人員。

陳椒華表示，衛福部統計截至7月5日，6都75歲以上族群接種率，台南市的44.15%名列最後1名，至於全年齡層的疫苗覆蓋率，台南市則以略高於新北市9.6%的9.8%名列倒數第2，進度稍嫌落後，另外不管是篩檢站或接種站，也各有傳出現場混亂排隊群聚的狀況。陳椒華呼籲政府應盡速加強取得國際認可的疫苗，並妥善安排預約、接種等各環節的流程，提高接種覆蓋率。

東山區科里里的里長王元正指出，現在疫苗配發數量仍有不足，預約施打流程也稍嫌混亂，例如前幾天區公所通知里內長輩可預約施打，他還特別向里民放送，結果宣傳到一半，就收到里幹事急著來電說「已經額滿」，里長只好再跟里民說稍早宣傳暫時作廢，請大家再等等。王元正期許，政府應對流程做更妥善的規畫，否則基層人員面對一日多變的狀況，恐怕疲於奔命，也有損士氣。