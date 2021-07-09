新北議員揪後援會長 捐40萬給三蘆受疫情影響民眾

新北市議員彭佳芸今與後援會及顧問團，在三重社福中心合捐40萬元，將透過社工評估給三重、蘆洲受疫情影響的弱勢家戶，每戶5千至1萬元不等；全國數位有線電視公司今也捐贈防疫物資、泡麵，給第一線消防人員打氣。

彭佳芸指出，三級警戒長達2個月體會百工百業受到影響，尤其是一些低收、中低收入戶，雖有紓困和慰助，但畢竟因工作收入沒了，生活仍艱難，因此號召後援會長林壽及顧問團長陳正雄等人，集資40萬元協助三蘆地區弱勢鄉親。

新北社會局副局長許秀能說，這筆款項會遵照議員的指定專用，由三重和蘆洲社福中心社工評估服務中的個案，妥善分配運用。另新北防疫基金截至7月6日，已入帳超過4億8000萬元，每筆愛心都用到防疫與受疫情影響的慰助。