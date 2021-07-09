北市7月起河濱公園全面禁止爆竹煙火、烤肉地點微調

台北市民要注意了，今年7月起，北市水利處改變河濱公園使用規則，將全面禁止燃放一般爆竹煙火，並調整部分烤肉、野炊場地範圍及位置，以期達到減少噪音及空氣污染的成效。

水利處表示，過去在市區基於安全及噪音管制考量而禁止燃放爆竹煙火後，考量可能仍有部分民眾在年節時有維持此習俗的需要，因此保留了較空曠的河濱公園區域允許在每年農曆春節的除夕到初一可以讓市民燃放鞭炮。

不過近年來愈來愈多民眾選擇留在北部過年，反而對於河濱公園因春節有開放燃放爆竹煙火的時間造成的噪音及空氣污染，甚至違規蔓延至非開放區域，引起不少民怨及投訴案件。水利處說，經過重新檢討後，自今年7月起，往後北市河濱公園也將全年度全面禁止燃放一般爆竹煙火。

另外，水利處也針對烤肉、野炊區域做調整，取消了成美左岸河濱公園烤肉野炊區，也就是原本在基4號疏散門外從彩虹橋上游320公尺處至下游130 公尺間的親水步道指定區，未來將不再開放野炊烤肉。

至於成美右岸河濱公園烤肉野炊區，水利處也縮小範圍，原本指定開放區的範圍是從成美長壽橋至麥帥一橋間的親水步道，調整後的開放區域則縮小為僅限於麥帥一橋下的河岸邊廣場。

水利處表示，調整後河濱公園平常開放烤肉、野炊的場地仍有4處，包括延平河濱公園、華中河濱公園、道南河濱公園與成美右岸河濱公園；中秋節的特別時段則會循往例加開到12處。

水利處提醒，未來河濱公園內請勿燃放一般爆竹煙火，從事烤肉、野炊則應遵守規定僅能在河濱公園指定的區域和時段，水利處將會派員加強巡邏，若發現民眾違規燃放爆竹煙火，巡查人員將會直接取締，按違規次數及情節開罰每次2400元至6000元。