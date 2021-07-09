健身房有條件開放 北市議員：健身會員將成最大受害者

中央疫情指揮中心昨天宣布三級警戒延長到7月26日，但部分措施微解封，其中健身房有條件開放，但議員戴錫欽指出，業者可無條件全額收費，但器材不能混用、教練只能口授，健身會員恐將成最大受害者。而市府的健身房、運動中心開放後的SOP，也還沒對外公布，衍生消保糾紛算誰的？

戴錫欽指出，她接獲民眾陳情，每個月繳1688元會費，若7月13日後去健身房，依指揮中心規定，器材不能混用，豈不只能在教室上團體課？但他對於像是跳舞、瑜珈、有氧拳擊等團體課程不感興趣，健身房有開等於沒有開。

也有民眾表示，他平時常用的跑步機、飛輪等有氧器材以及重訓器材，都是混用，變成看的到用不到？此外，依規定個教練也只能保持一定距離教學，不能有肢體觸碰，請個人教練的目的，無非為了避免健身姿勢錯誤，導致受傷，但若教練只能口授，還要靠民眾心領神會？

另外，民眾更質疑，運動流汗後，還不能在健身中心內洗澡、使用烤箱、蒸氣室等，在這段會員權益受損期間，市府有主動協助民眾向健身中心的業者爭取權益嗎？民眾更怒批，這樣子無意義的開放，無半點配套，後續衍生的消保爭議，算誰的？

據他詢問體育局，市府在這2星期內是有討論過健身房、運動中心開放後的SOP，但還沒對外公布，目前擬與中央不同調，可能會採梅花座的方式使用器具，另外，個人教練還是只能保持一定距離教學，不能有肢體觸碰的規定，以及不能使用淋浴、烤箱、蒸氣室等。