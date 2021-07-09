感謝美國、日本、立陶宛 動物園製作國旗冰替動物消暑

台北市立動物園為表達對美國、日本和立陶宛捐贈「COVID-19疫苗」的感謝之意，特別用新鮮的蔬果，製作了象徵這三個國家國旗的冰品，提供給園內照養的動物享用。動物園表示，亞洲黑熊「小熊」和「黑輪」最優先品嚐，32歲的「小熊」看到蔬果冰時，還等到冰塊消融再慢慢享用，對比7歲的「黑輪」用牙齒將冰塊啃得卡滋卡滋作響，保育員感嘆「薑是老的辣」。

動物園表示，往年每到夏天，中央廚房都會幫動物們準備清涼又消暑的健康冰品，然而今年受到疫情影響，保育員們嚴格執行分組上班，以確保照養動物基本人力。在人力吃緊的情況下，同仁們還是盡可能的騰出時間，嚐試優化製冰的程序和縮短製作時間，期望在接下來的日子裡，能讓動物們輪流享用客製化的冰品。

動物園表示，這次採用深度較淺的長方型食籃製冰，容器本身可堆疊的設計能提升冷凍庫的空間利用、有效縮短結冰的時間，除此之外，保育員不經意地發現食材可以固定擺放的位置，於是靈光一現，運用西瓜、鳳梨、芭樂、甜椒、奇異果、蕃茄、芒果、大黃瓜、紅蘿蔔、玉米和蘋果等新鮮蔬果，拼構出美國、日本和立陶宛三個國家的國旗樣式，藉此表達對他們捐贈臺灣「COVID-19疫苗」的感謝之意。