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3級警戒延到26日 新北餐飲業仍不開放內用

中央社 / 新北9日電

新北市長侯友宜今天宣布，除博物館、藝文園區、開放型風景區，在人數降載原則下開放戶外，其他一律不開放。餐廳仍不開放內用、一律採外帶。

中央流行疫情指揮中心昨天宣布延長全國新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情3級警戒到7月26日，並從13日起適度鬆綁部分措施。

新北市府新聞局今天以新聞稿表示，市府針對是否「微解封」，上午舉行專案會議，也邀集各局處針對中央公布的指引，在防疫管理作為上、業者執行面會遇到的問題，廣泛討論細節及實務上面臨情境。

中央公布微解封指引後，新北不少民眾與業者反映，如果飲食業開放內用，還不清楚是否會有隱形傳播者用餐；也有民眾認為室內運動場館，運動器材使用規範，在實務上不容易執行，另外，表演場館與電影院的規範標準不同。

侯友宜認為，新北市是疫情重災區，仍有隱形社區傳播鏈，目前不宜開放3級防疫管制。台北市環南市場染疫事件未清理完畢，不明感染源未處理完，須更謹慎嚴格看待疫情。

侯友宜說，經討論認為，指揮中心提出指引的執行面，很多不同行業別業者和管理單位很難做到，執行也會有落差，造成業者之間的比較性，既然政府要執行管理，就要有一致性的標準，若無法執行就不該開放。

侯友宜表示，新北市以維持警戒3級為標準，「管制為原則，放寬為例外」，若有開放者也以戶外為優先。只有博物館、藝文園區、開放型風景區，在人數降載原則下，開放戶外，其他一律不開放。至於餐廳仍不開放內用，以外帶方式經營。

侯友宜說，目前全台疫苗覆蓋率不夠，疫苗接種仍不足，新北還是疫區重災區，更要謹慎以對、步步為營，絕不能冒進。市府將採取分階段、分梯次方式，視狀況滾動式調整開放。

他說，這段時間受影響業者很辛苦，但還是希望能共體時艱，所有人面對疫情，繼續保持低度活動，讓疫情更穩定後，大家才能回到新型態安全生活。

疫情 侯友宜

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