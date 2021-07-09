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經典金曲重現！空軍三重一村粉專連續8周辦線上音樂會

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
新北市文化局自7月10日起，接連8個周六上午10點，在空軍三重一村FB粉絲專頁線上辦理「時代風華眷戀經典」線上音樂會。圖／新北市文化局提供
新北市文化局自7月10日起，接連8個周六上午10點，在空軍三重一村FB粉絲專頁線上辦理「時代風華眷戀經典」線上音樂會。圖／新北市文化局提供

五零年代到八零年代的許多經典金曲至今仍琅琅上口，新北市文化局自7月10日起，接連8個周六上午10點，在空軍三重一村FB粉絲專頁線上辦理8場的「時代風華眷戀經典」線上音樂會，首場由歌壇唱將伍浩哲、駐唱歌手古勝中及周美蒂LIVE直播開唱，不僅有機會遠端互動，還開放線上點歌，歡迎歌迷一起來「線上群聚」。

文化局表示，由空軍三重一村的「時代風華眷戀經典」活動，是由文化部補助的資深藝人表演計畫，受到疫情影響，將實體活動調整為線上音樂會，首場特別以LIVE直播並開放民眾點歌進行，後續另邀貝蒂、金澎、劉福助、簡上仁、李炳輝、李麗芬、于台煙、靳鐵章、王瑞瑜、陳宏銘等超過20位的知名資深藝人以錄影方式輪番獻唱，內容涵蓋眷村歌曲、校園民歌、台語唸歌、台灣民謠、國語老歌、西洋老歌、經典情歌、身障公益等主題，精彩可期。

文化局說明，從7月10日起至8月28日，每周六上午10點，於空軍三重一村FB粉絲專頁連續辦理8場不同特色與主題的「時代風華眷戀經典」線上音樂會，表演者都是一時之選，喜愛經典歌曲的歌迷們，絕對不容錯過。如直播場次遇系統異常則調整至新北市文化局Youtube頻道播出，更多詳情請上空軍三重一村網站或FB粉絲專頁查詢。

新北市文化局自7月10日起，接連8個周六上午10點，在空軍三重一村FB粉絲專頁線上辦理「時代風華眷戀經典」線上音樂會。圖／新北市文化局提供
新北市文化局自7月10日起，接連8個周六上午10點，在空軍三重一村FB粉絲專頁線上辦理「時代風華眷戀經典」線上音樂會。圖／新北市文化局提供

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