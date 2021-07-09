防疫面罩送市場攤商 立委何志偉盼齊心抗疫

國內疫情趨緩，傳統市場仍受影響，立委何志偉今天至台北市華榮市場捐防疫面罩給攤商，盼齊心抗疫。自治會說，疫情確實影響人潮，目前攤商已造冊接種疫苗，盼疫情盡快結束。

國內新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情趨緩，民進黨籍立法委員何志偉上午先前往士林區華榮市場捐防疫面罩給自治會時說，北市發生群聚案後，市場人潮減少影響攤商，面對疫情，市場自主管理還是很嚴謹，希望此時提供市場攤商一臂之力。

何志偉表示，與國際青年商會合作針對台北市10個市場分別捐贈防護面罩，共25箱，希望在中央宣布微解封時，市場防疫也要滴水不漏，結合民間資源攜手抗疫，也盼民眾多支持市場。

華榮市場自治會長張銘源說，疫情發生後，影響市場消費人潮，華榮市場都持續做好自主管理，包含進出市場實聯制、噴酒精、假日採分流管制等。

他表示，市場固定攤商目前都陸續前往接種疫苗，至於流動攤販部分，也會提供名單給台北市政府，後續由北市府評估規劃接種疫苗，市場將持續執行相關防疫政策，盼微解封後，人潮陸續回籠。

中央流行疫情指揮中心8日宣布三級警戒延長實施至26日，並適度鬆綁部分措施。