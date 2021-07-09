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市場造冊接種對象有非第一線人員？ 簡舒培轟：柯市府超瞎
台北市環南、北農群聚發燒，大台北很多市場攤商都會到環南、北農批發，且市場攤商接觸的人多，風險較高，經濟部以第七類加發1.8萬劑疫苗給台北市市場、攤集場，優先為市場攤商朋友接種。台北市議員簡舒培發現，政府仍然造冊一團亂，這幾天她收到幾個陳情反應市場造冊接種對象，都不是在第一線市場夜市做生意的民眾。
簡舒培說，一、有個年輕朋友說，他在西門紅樓酒吧工作的朋友，市府安排7日星期三接種疫苗，他問我台北市政府是不是要開放夜店營業？
二、有一家5人都在市場做生意，接到施打通知只有4個人，漏了一人，而且連每天負責公共事務的市場總幹事也被漏列。
三、一位朋友把士林夜市攤位租給別人，昨日居然收到市府疫苗接種通知，他向市府反應，他自己並不是實際經營者，可不可以換給承租人去打？市府回覆，不能換人，只能放棄。
另外，選區市場自治會會長也反應，市場很多攤商也都是去環南批貨，風險很高，之前也應市府要求，把市場攤商造冊給市府，但市府卻將之排除在施打名單外。
簡舒培說，柯市府真的超瞎，每天在市場賣菜攤商疫苗打不到，不是第一線的不想打也不行，台北市政府在柯文哲帶領下是整組壞掉了嗎？
簡舒培指出，柯文哲有時間開直播、說謊、抱怨中央搶聲量，為什麼就是不能把疫苗接種造冊工作好好落實，一直在犯同樣錯誤。
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