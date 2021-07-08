中央宣布部分場域鬆綁 樂華夜市攤商：微解封仍然太早

指揮中心今天宣布部分場域可以「微解封」，永和區樂華夜市自治會長許承煬表示，相信中央是有在經濟與防疫中才會做這樣的決定；板橋湳雅夜市自治會主委游清富表示，「很急促，回家看電視才知道」。

游清富表示，今天湳雅夜市全部攤商打疫苗，自己剛忙完回到家才知道宣布微解封，他認為要接受新北市場處的指令，才會配合微解封，因為夜市是人群群聚的地方，也希望上面的單位有相關指引，夜市攤商都會配合，加上疫情的關係，業者也會擔憂群聚感染，所以希望配合市府，尤其新北好不容易疫情降下來了，這也是應該做的責任。

游清富也說，5月11日板橋區公所找夜市自治會去開會，5月15日起開始人流管制、實聯制等，攤商及外送員都有配合，但現在願意出來營業的業者也少，也會擔心染疫。

許承煬表示，相信中央是在經濟與防疫中才會做這樣的決定，樂華夜市都會遵守政府制定的政策，不過雖然中央說微解封可以內用，但他們為了小心起見，仍會要求攤商設置隔板、梅花座，並請民眾盡量外帶，將防疫做到最嚴格。

樂華夜市攤商陳先生說，他覺得現在微解封仍然太早，若疫情再度爆發，那經濟將會受到更嚴重的影響，政府有點操之過急了。