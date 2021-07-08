細分施打時段減少人流 雙溪衛生所編號帶位

雙溪區自開打疫苗，區公所與各里長除加強協助預約的作業，也細分施打時段，並由衛生所掌控好每個小時的接種人數，而針對每位施打者也會一一進行電話諮詢，今(8)日是70歲長者開打首日，現場動線順暢，也安排編號帶位，確認每個長者的座位區隔及施打、休息時間，讓座位輪替更順利。

雙溪區長藍瑞民表示，新北市府曾向市民保證，民眾只要時間到、年紀到，來到衛生所接種一定打得到，雙溪區因較為偏遠，難以成立接種站，所以接種任務由衛生所扛下，因為平日早上衛生所仍有看診，因此安排三個時段以不同人數上限來做分流，很感謝各里里長協助查詢里民接種意願並造冊，讓公所能在線上預約當天快速完成，也呼籲符合資格的長者，市府保證偏鄉的疫苗數量一定足夠，如果說預約踴躍的狀況，疫苗會隨時視狀況補足。

雙溪區衛生所主任吳一青表示，衛生所安排編號帶位，讓長者們能固定坐在座位上，完成接種及休息，座位上方也會由護理師寫下施打、休息時間，讓座位輪替更順暢，也更能保證長者的去向及安全，目前預約系統因為有些民眾操作上，忘記修改出生年月日，以預設的日期偶爾便造成還未到施打資格的民眾成功預約，但衛生所會以電話一通通向民眾確認核對，長者如有到衛生所詢問，護理師也會協助預約，讓接種作業更加順利。