快訊

第二波疫苗開放登記 全台「第9、10類對象」最快7月16日接種

中央宣布微解封 新北市府人士「1句話」曝侯友宜態度

細分施打時段減少人流 雙溪衛生所編號帶位

觀天下 / 記者蕭皓文／雙溪報導
雙溪區衛生所70歲長者開打疫苗，現場動線順暢，也安排編號帶位，讓座位輪替更順利。 圖／觀天下有線電視提供
雙溪區衛生所70歲長者開打疫苗，現場動線順暢，也安排編號帶位，讓座位輪替更順利。 圖／觀天下有線電視提供

雙溪區自開打疫苗，區公所與各里長除加強協助預約的作業，也細分施打時段，並由衛生所掌控好每個小時的接種人數，而針對每位施打者也會一一進行電話諮詢，今(8)日是70歲長者開打首日，現場動線順暢，也安排編號帶位，確認每個長者的座位區隔及施打、休息時間，讓座位輪替更順利。

雙溪區長藍瑞民表示，新北市府曾向市民保證，民眾只要時間到、年紀到，來到衛生所接種一定打得到，雙溪區因較為偏遠，難以成立接種站，所以接種任務由衛生所扛下，因為平日早上衛生所仍有看診，因此安排三個時段以不同人數上限來做分流，很感謝各里里長協助查詢里民接種意願並造冊，讓公所能在線上預約當天快速完成，也呼籲符合資格的長者，市府保證偏鄉的疫苗數量一定足夠，如果說預約踴躍的狀況，疫苗會隨時視狀況補足。

雙溪區衛生所主任吳一青表示，衛生所安排編號帶位，讓長者們能固定坐在座位上，完成接種及休息，座位上方也會由護理師寫下施打、休息時間，讓座位輪替更順暢，也更能保證長者的去向及安全，目前預約系統因為有些民眾操作上，忘記修改出生年月日，以預設的日期偶爾便造成還未到施打資格的民眾成功預約，但衛生所會以電話一通通向民眾確認核對，長者如有到衛生所詢問，護理師也會協助預約，讓接種作業更加順利。

衛生所 雙溪區 疫苗

延伸閱讀

桃園70歲長者接種疫苗逾7成 明換孕婦、幼教人員專案

振興醫院醫護怨沒疫苗 北市府：會提供

印菲泰越駐台代表聯合聲明 促讓移工優先接種疫苗

高市疫苗使用率六都第一 陳其邁籲先打完先領

相關新聞

中央宣布部分場域鬆綁 樂華夜市攤商：微解封仍然太早

指揮中心今天宣布部分場域可以「微解封」，永和區樂華夜市自治會長許承煬表示，相信中央是有在經濟與防疫中才會做這樣的決定；板...

防疫卻家暴案例增 兒盟與新北推「防疫安心包」作預防

全國5月的家暴通報量比去年同期增加15％，新北1到5月也去年同時增加7.3%，但隨著三級警戒延長至7月26日，再加上暑假...

捷運萬大中和線 首台潛盾機貫通隧道

捷運萬大中和線有3個區段標位於新北市內，且有5台潛盾機進行隧道工程，其中CQ860區段標7月初已有1台成功鑽通連城錦和站...

三級警戒可能延期 新北議會再延期到27日

新北市議會今召開黨團協商，由於防疫三級警戒可能會再延期，經協商後決議再把本次定期會延至7月27日至30日。民進黨團認為，...

一起聽見台北的聲音 台北廣播電台60週年

坐落於捷運圓山站、花博公園旁的台北廣播電台，建築外牆上張掛的「空中廣播一甲子，人間真情永流傳」60週年主視覺，訴說著台北電台60年來，透過聲音在繁忙城市生活中，給予人們最真摯的陪伴。

新北+14 新莊增1例不明感染源

新北市昨新增14例新冠肺炎確診，1例不明感染在新莊，1家人僅父親確診，妻小篩檢皆陰，市府還在追查，另有6例跟台北市相關。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。