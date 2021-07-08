淡水衛生所打疫苗數銳減 議員盼空間優化

新北市第二波莫德納在今(8)日開打，淡水衛生所原本每天可接種150個名額，卻僅規劃56個名額，是大幅銳減，導致一開放幾乎馬上額滿。對此，市議員鄭宇恩要求能空間優化著手，如淡水區衛生所旁有淡水國小可供活用，不要因噎廢食。

新北市議員鄭宇恩表示，據了解是因為衛生所場地空間狹小，恐有群聚疑慮所做的調整，不過透過縮減接種名額根本是因噎廢食，市府應該實際從空間優化著手，比方說淡水區衛生所旁有淡水國小可供活用，她之前也有函文請衛生局和民政局納入考量。

淡水區衛生所主任江佳錡表示，由於淡水目前除了衛生所還有新市國小、馬偕醫院以及14間診所為疫苗接種站，除了空間問題避免群聚外，其實衛生所雖然開放56個預約名額，但每天還是有一百多位的民眾施打，其中包括了孕婦、專案或是市場攤販等等，等同達到衛生所一天可以負荷的施打量能，而未來也會與公所等單位來協助將問題改善。