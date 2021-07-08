疫情也愛心不間斷 汐止善琴慈惠堂再捐救護車

疫情期間汐止區的善琴慈惠堂愛心不間斷，將慶祝35週年慶的經費省下來，再度捐贈了救護車，這已經是捐三台車，這次是給偏鄉萬里區的消防隊使用，今(8)日捐贈儀式上，包括消防局主秘、議員都列席參加，也感謝有心人捐救護車，讓救護人員如虎添翼。

汐止善琴慈惠堂主陳雪嬌說，今年是35週年，特地再捐贈一台救護車給消防第六大隊萬里分隊，另外，還有防疫物資消毒用酒精20桶，因為疫情期間不能辦大型活動，善琴慈惠堂在慶祝35週年的同時，捐救護車希望幫助更多的人，並且虔誠祭拜祈求疫情趕快過去。

新北市消防局主秘陳國忠指出，這次捐贈之救護車內部配置為最新型之救護器材，含自動體外電擊去顫器、履帶式搬運椅、快速固定骨折之抽氣護木組等，能即時提供救護人員一臂之力；且因近日疫情嚴峻，考量消防同仁執勤時可能接觸確診患者，為避免同仁暴露於染疫風險中，另捐贈消毒用酒精，充分展現母娘慈悲精神，期待透過提升消防救護資源的方式，替萬里居民福祉盡一份心力，亦使同仁能有更好的車輛及充足的防疫物資從事救護及防疫工作。

新北市議員周雅玲表示，這已經是連續三年，記得在善琴慈惠堂捐贈第二台救護車的時候就說好事是要接二連三，今天意義非凡，又特地選在疫情期間做愛心依舊不減，前面兩台分別是在秀峰及社后分隊，而第三台則是捐給萬里消防分隊，這三台車都是用母娘慈悲為懷的名義捐贈，今天善琴慈惠堂再加碼捐酒精給辛苦防疫的消防人員，讓他們在防疫期間有更充足的物資。