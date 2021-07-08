70歲長輩打疫苗 汐止衛生所降載服務免等待

第二波莫德納打疫苗開打，汐止區除了秀峰高中疫苗接種站之外，汐止衛生所，除了服務1到5類的人員之外，也協助70歲以上長輩施打疫苗，一大早就有民眾前往報到排隊打疫苗，而這一波汐止衛生所今(8)日將預約人數降載，減少長輩排隊等待時間。

早上時間，事先在網路預約打疫苗的長輩陸續報到，汐止衛生所外不但搭了帳棚、還擺放了椅子讓老人家可以坐著等，第二波莫德納疫苗開打，第一階段對象是70歲以上的長輩，值得一提的是，為了減少長輩排隊等待時間，汐止衛生所不但降載服務人數，從每天的150人降到了50人，並且增加開放三樓空間，動線順暢不必久等，長輩說能就近施打、服務也很好。。

汐止衛生所護理長鍾美華指出，透過不斷的優化及改善提供長輩更好的服務，汐止衛生所將長輩的服務量降載的一些，之前原則上一個早上期待服務150名的長輩，現在則是因為優化及時間的控管，從150名降到50名，那同步合約診所，以汐止為例就有11家的診所協助汐止區的長輩同步接種疫苗，再包括秀峰高中疫苗接種站，透過降載也讓長輩得到好的服務，並且擴大了服務區還有開放了三樓空間，讓長輩打疫苗不會壅塞，提供更舒適的環境。