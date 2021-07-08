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地方自建公車亭被吹掀 平溪公所趕建新的

觀天下 / 記者蕭皓文／平溪報導
平溪區東勢里臨時候車亭，風大掀了屋頂，區長曾繁盛要在這個月能建新的公車亭。 圖／觀天下有線電視提供
平溪區東勢里臨時候車亭，風大掀了屋頂，區長曾繁盛要在這個月能建新的公車亭。 圖／觀天下有線電視提供

平溪區東勢里，在新北市議員林裔綺、公所、里辦公室的爭取下，今年有全新的F822新巴士路線，可通往番子坑及竿蓁坑兩地區，但之前地方自建的臨時候車亭，因為就地取材搭設，近期風大已掀開了屋頂，區長曾繁盛會勘，在這個月能建新的公車亭，讓長者舒適的等車空間。

平溪區長曾繁盛表示，自從F822新巴士路線在五月份進行路線變動後，東勢里民要來到平溪市區更加容易，只是經里長反應，在番仔坑路線的終點站，之前留下的臨時候車亭，因為就地取材搭設，近期風大已掀開了屋頂，無法遮風擋雨，為此日前與經建課進行線勘，希望搭設簡易公車亭，帶給山上下來的長者舒適的等車空間。

東勢里長李明宏表示，感謝區公所改造目前不堪用的手工候車亭，相信在這個月，里民出入就能更方便，若疫情有所解封，也能有遊客受惠，而目前東勢里的番子坑、東勢格道路部分路段，因為地面坑洞很多不良於行，也在立委賴品妤服務處的協助下，將進行重鋪，希望為里內交通帶來安全，也給農村環境提升旅遊品質。

平溪 巴士

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