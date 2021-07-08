防疫卻家暴案例增 兒盟與新北推「防疫安心包」作預防

全國5月的家暴通報量比去年同期增加15％，新北1到5月也去年同時增加7.3%，但隨著三級警戒延長至7月26日，再加上暑假到來，兒童福利聯盟根據國外經驗，擔憂台灣暑假期間家暴等狀況更嚴重，因此與新北合作提供2000份「防疫安心包」，作為兒虐的初期預防。

兒童福利聯盟研究英國大學的跨國研究，針對137國家8到17歲孩子調查，有38％孩子認為政府防疫沒被徵詢意見、56％孩子覺得休閒育樂備受限制、41％覺得家內經濟受到影響、17％覺得網路世界比疫情前更不安全。

兒童福利聯盟政策中心主任李宏文說，先前新北疫情高峰時，有集中檢疫所為孩子過生日，另外苗栗傳出單親爸外出工作，用鐵鍊把孩子拴住。凸顯疫情期間，不論直接、間接受到影響，孩子、家長都受到一定程度的壓力。

李宏文表示，根據國外經驗，孩子的心理健康、遊戲權被忽略外，也發現兒虐案例、兒少性剝削案例，都比疫情還要增加；台灣延長警戒、暑假到來，孩子沒有老師的線上教學，家長又在家內要工作、煮三餐，會有莫大壓力。

兒童福利聯盟與新北社會局合作，準備2000份防疫安心包，內有輕黏土、造型拼圖、紓壓球、色紙等材料，還有給不同年齡層、家長、受創傷者的諮詢電話，讓孩子在防疫期間找到生活秩序感，也提供諮詢分擔心理壓力。

被隔離到檢疫所的爸爸在收到「防疫安心包」後非常的開心，他說，之前只能就地取材，做一些小玩物給一起隔離的孩子玩，現在有了豐富的材料包，可以變出許多花樣和玩偶，小孩也可以自己動手做。

新北市長侯友宜表示，家暴是疫情的「影子流行病」，新北市推出紓困資源加倍給、訪視與庇護不停歇、受暴隔離者防疫旅館免費住4大防治措施，也呼籲鄰里關心一起來，新北市「防疫也要防暴」。