新北幼兒園課照中心 萬餘人8日起接種疫苗
新北市幼兒園及兒童課後照顧中心教職員工，今天開始接種新冠肺炎疫苗，預計以5天施打完畢1萬餘人，讓暑假期間提供收托服務的園所老師獲得接種，並間接保護幼兒與學生。
新北市政府教育局今天表示，考量多數私立幼兒園沒有暑假，7月後持續提供家長送托服務；兒童課後照顧服務中心提供家長暑假照顧子女需求，因此將服務人員列為優先施打新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗對象。
教育局表示，本次施打對象共1萬1900人，安排在亞東紀念醫院、恩主公醫院、新北市立土城醫院、台北慈濟醫院（雙和靜思堂）、淡水馬偕醫院（新市國小接種）及新北市立聯合醫院（二重國小接種）等6家醫院提供接種。
教育局表示，協助的醫院安排專屬時段，採取分流接種，也請疫苗接種者務必依安排時段，準時到施打地點打疫苗。
市長侯友宜今天前往恩主公醫院，關心疫苗施打狀況。他說，相信這段時間在家防疫，父母親要照顧孩子非常不容易，讓幼教老師、課後照顧中心的教職員能趕快施打，生活逐漸恢復正常，老師們得到保護後也可以照顧孩子。
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