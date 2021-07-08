捷運萬大中和線 首台潛盾機貫通隧道

捷運萬大中和線有3個區段標位於新北市內，且有5台潛盾機進行隧道工程，其中CQ860區段標7月初已有1台成功鑽通連城錦和站（LG07）至中和站（LG06）的下行線；CQ850區段標潛盾作業先前遇到滲水狀況，也在7月初重新發進。

台北捷運局主辦捷運萬大中和線工程，新北市政府協助都市計畫變更、用地取得、交通維持計畫與民意協調事宜，路線總長度約9.5公里，共設有9個地下車站和1座機廠，預計2025年完工。

CQ860區段標位於中和區連城路上，隧道以2條平行線佈設，在中和站前上下交疊與站體連接，上下行線總長度約為1.3公里，由1台潛盾機進行隧道鑽掘，日夜2班採24小時施工，7月5日成功挖通連城錦和站至中和站的下行線。

新北捷運工程局萬大工務所主任龐聲瑀說，該台潛盾機出土後，會整修並吊回連城錦和站，再朝向中和站挖掘上行線；另外2台盾機預計8月開始鑽掘連城錦和站至中和高中站（LG08）間。

另外CQ850區段標則有2台潛盾機，進行永和永平國小（LG05）至中和站的鑽掘作業，不過今年3月開始發進時，交接面有水滲出，為了顧及工程安全安全，進行補強改良作業，也在這月初重新鑽掘作業。