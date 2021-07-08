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捷運萬大中和線 首台潛盾機貫通隧道
捷運萬大中和線有3個區段標位於新北市內，且有5台潛盾機進行隧道工程，其中CQ860區段標7月初已有1台成功鑽通連城錦和站（LG07）至中和站（LG06）的下行線；CQ850區段標潛盾作業先前遇到滲水狀況，也在7月初重新發進。
台北捷運局主辦捷運萬大中和線工程，新北市政府協助都市計畫變更、用地取得、交通維持計畫與民意協調事宜，路線總長度約9.5公里，共設有9個地下車站和1座機廠，預計2025年完工。
CQ860區段標位於中和區連城路上，隧道以2條平行線佈設，在中和站前上下交疊與站體連接，上下行線總長度約為1.3公里，由1台潛盾機進行隧道鑽掘，日夜2班採24小時施工，7月5日成功挖通連城錦和站至中和站的下行線。
新北捷運工程局萬大工務所主任龐聲瑀說，該台潛盾機出土後，會整修並吊回連城錦和站，再朝向中和站挖掘上行線；另外2台盾機預計8月開始鑽掘連城錦和站至中和高中站（LG08）間。
另外CQ850區段標則有2台潛盾機，進行永和永平國小（LG05）至中和站的鑽掘作業，不過今年3月開始發進時，交接面有水滲出，為了顧及工程安全安全，進行補強改良作業，也在這月初重新鑽掘作業。
新北捷運局說，捷運萬大中和線未來能在中正紀念堂站與淡水信義線及松山新店線轉乘，在中和站與新北環狀線轉乘；完工通車後，從中和高中站往中正紀年堂站，原本開車要26分鐘，搭捷運只要17分鐘。
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