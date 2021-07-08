Curves健身館2個月燒2億 154分店現整備迎接微解封

專攻女性市場的美國健身品牌Curves（可爾姿），這次因三級警戒休館2個月，營利減收約2億元，員工減班、減薪共體時艱，如今健身產業可能排上國內微解封第一波，可爾姿全台154家分店已展開人流控管等防疫整備，迎接會員們「報復性」回歸。

Curves進軍台灣逾10年，在運動產業界嶄露頭角，會員以35歲到55歲上班族女性或家庭主婦為主，總經理林宏遠表示，目前全台已展店154家，會員數逾5點5萬，全台員工數也有600人。

但今年5月間全台實施三級警戒後，健身產業被迫休館，且解封日期一再遞延，以致衝擊嚴重。林宏遠說，去年Curves營收約12億，今年三級警戒以來已不收費，收入歸零，營收至少減掉2億！

林宏遠表示，這段期間各加盟店只能在線上販售些東西，或進行衛教宣導服務，員工則依據政府紓困辦法，給予基本薪或將企業補助都轉撥員工，除此各分店貨款也都延後，盼一起撐過疫情苦境，「如果政府能再有第二次補助或減稅，對產業更有助益」。

就健身產業可能在7月12日後成為微解封的首波產業，林宏遠表示，Curves旗下分店已著手整備，包括微解封後，容留人數減半；採行實聯制，每半小時清消及要求戴口罩運動等，此外沒有杯蓋的水杯亦不準喝水，這些防疫細節都會注意落實。