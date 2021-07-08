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三級警戒可能延期 新北議會再延期到27日

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
新北市議會今召開黨團協商，由於防疫三級警戒可能會再延期，經協商後決議再把本次定期會延至7月27日至30日。圖／報系資料照片
新北市議會今召開黨團協商，由於防疫三級警戒可能會再延期，經協商後決議再把本次定期會延至7月27日至30日。圖／報系資料照片

新北市議會今召開黨團協商，由於防疫三級警戒可能會再延期，經協商後決議再把本次定期會延至7月27日至30日。民進黨團認為，針對疫情、紓困部分與市府有溝通機會。國民黨團則表示，仍希望以書面質詢為主，可視疫情再加開臨時會。

新北市議會第三屆第五次臨時會，因疫情關係多次延期，近期疫情雖逐漸控制，但警戒可能會延長，各黨團今協商後決定再延期，但27日召開大會確認變更議程，28日至30日專案報告，每名議員質詢時間從1小時縮減為20分鐘。

民進黨團總召黃俊哲表示，三級警戒可能會延長，若要完整開會可能需要足夠的疫苗覆蓋率，但再拖下去不是辦法，因此希望市長能夠針對防疫、紓困報告。

黃俊哲指出，市府認為防疫做得好，可以藉由專案報告、質詢跟大家證明，哪裡需要議員幫忙，這會是很好的溝通機會；縮短質詢時間，也是希望各議員針對疫情討論。

國民黨書記長周勝考表示，定期會延期是由議長決定，但這會期都在三級警戒期間，市長在防疫期間盡責配合中央，新北防疫做得不錯，大家有目共睹，還是希望以書面質詢為主，開議也會群聚，議會應作為表率。

周勝考說，議員有任何問題，可以直接打給市長、市府團隊，不需要等到27日再來問，會多此一舉，他也會跟黨團內議員呼籲，希望不要一天造成疫情疏漏，可以等到疫情穩定時，再加開臨時會。

無黨團結聯盟總召蔡錦賢則說，礙於疫情可能延期，但議會又需要開會，因此決定縮短定期會時程，先把這次定期會結束，未來也可能加開臨時會。

疫情 三級警戒

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