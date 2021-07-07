男路邊急攔警車「幫幫我」 警急送臨盆孕婦到院產子

疫情期間，路上人車銳減，本月4日，36歲的石姓孕婦突然下體大量出血，41歲的張男帶著太太出門就醫，卻遲遲招不到計程車，張男突然看到巡邏的警車經過，連忙招手說「幫幫我」，員警一看到孕婦就趕快讓他們上車，將他們載到醫院。事後，張男特地致電給員警致謝，表示太太已順產。

新北市政府警察局土城分局廣福派出所員警4日在巡邏時，行經裕民路，突有一神色慌張的男子不斷向員警揮手，員警下車後，男子連忙說「幫幫我」，員警一看到男子身旁的孕婦馬上理解，立即攙扶即將臨盆的孕婦上車，將她安全送到醫院，過程中，也不斷安撫兩人情緒。

張男表示，當天是禮拜天，懷孕的太太接近預產期，卻突然下體大量出血。他趕緊帶著太太外出，要招計程車到醫院，不過，因為疫情關係，計程車較少，遲遲招不到車，看到巡邏警車經過才趕緊求救。