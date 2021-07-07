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北市鷹架倒塌占路面 5工人緊急扶正廠商遭罰1萬8
台北市大同區錦西街一處工地本月5日發生鷹架倒塌事件，該處工地正在進行建案拆除工程，倒塌的鷹架占據道路，警方趕抵疏導交通，5名工人1小時內使用工具將鷹架扶正，恢復道路順暢，無人受傷。台北市建築管理工程處對此也開罰營造廠商1萬8000元罰鍰，勒令停業1天。該工地今天恢復施工。
當地里長說，鷹架在當天下午4點倒塌，好在都沒有汽、機車及路人經過，沒有造成人員傷亡，現場5名工人趕緊使用工具將鷹架扶正。
據了解，該工地正在進行建案拆除工程，雖領有建管處准許的拆除執照，但因未妥善設置安全維護措施，導致倒塌的鷹架妨礙交通，事後遭建管處罰鍰1萬8000元並勒令停業1天。
該工地離最近的派出所不到300公尺，警方很快到達現場疏導雙向車輛，無人受傷。
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