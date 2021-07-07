新北：逾72歲者6成接種 鼓勵施打國際認證疫苗

新北市疫苗接種率僅9.6%，市府今天表示，72歲以上民眾約有6成接種疫苗，不管是AZ疫苗或莫德納疫苗，都經過國際認證，鼓勵長輩踴躍施打，增加群體保護力。

依照衛生福利部疾病管制署截至7日下午5時的統計，新北疫苗剩餘量為42.7%，遠高於高雄市25.8%、台中市29%、台北市39.4%。統計新北疫苗配發量為6萬7698瓶，預估疫苗剩餘量為2萬8922瓶。

市府今天下午舉行防疫會議後直播說明會表示，新增新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）本土病例14人，只有1人感染源仍追蹤疫調，不過，同住家人篩檢都是陰性。

市府說，新北社區篩檢，6日篩檢出1人快篩陽性，將追蹤其足跡，也顯示社區隱形傳播鏈逐漸穩定控制。熱區高風險里剩下板橋區、中和區、三重區各1個里，將隨疫情滾動調整。

至於樹林區博愛市場今天起恢復營運，有11家攤商暫時無法取得篩檢陰性證明，無法進入市場交易。另為協助青年就業，市府勞工局提供1491個職缺，給安心即時上工計畫，也有青年短期工讀機會。

記者詢問目前新北疫苗施打狀況，及台灣自購與日本捐贈的牛津（AZ）疫苗逐漸抵台的議題，新北市府是否擔心民眾接種莫德納意願高，出現沒人要打AZ疫苗。

市長侯友宜表示，追求新型態的生活前提，現階段要先務實防疫，篩檢、阻斷社區感染、政府的責任是提升疫苗接種率為防疫重點。他仍鼓勵長輩多多施打，不管是AZ或莫德納疫苗都經過國際認證。

疾病管制署統計系統至5日為止，新北市人口有402萬6019人，新北市疫苗接種率為9.6%，台北市為15.7%，基隆市為13.1%，高雄市為12.1%。

衛生局長陳潤秋說，新北72歲以上人口的接種率約為6成，對各類施打對象與接種場所，將配合造冊與接種者需求，儘量媒合方便的地點。