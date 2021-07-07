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補助商家裝PVC門簾額度秒殺 新北：加碼續辦

中央社 / 新北7日電

新北市政府編列百萬元鼓勵商家設置PVC門簾及吸頂循環扇防疫，沒想到這項補助措施推出5天就額滿，顯示業者需求強烈，因此，市府決定加碼新台幣150萬元繼續辦理。

新北市政府經濟發展局表示，新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情漸緩，商家、服務業者若透過裝設PVC門簾，分隔室內外或前後櫃台空間，有效阻隔飛沫傳播及冷氣外洩，並裝設吸頂循環扇，促進室內空氣對流與節能效果。

經發局表示，在6月30日推出的「新北安心商家防疫節能補助」措施，業者只要在6月1日後購買「PVC門簾」、「吸頂循環扇」等補助品項，即可獲得最高50%的補助金額，每案最多可申請5萬元。

經發局表示，這項補助措施大獲好評，才上線短短5天就遭秒殺，100萬元補助經費火速用罄，雖然原訂7月6日截止申請，但在業者熱烈反映下，經發局決定加碼150萬元，歡迎業者踴躍申請，申請期限至補助經費用罄或11月15日止。

新冠肺炎 疫情

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