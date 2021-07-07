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找回雙溪礦業史 地方探勘盼保存礦區遺跡

觀天下 / 記者蕭皓文／雙溪報導
雙溪區大多數礦場荒廢後隱身於樹林農園，地方期盼能將礦坑及其建物做保存。 圖／觀天下有線電視提供
雙溪區大多數礦場荒廢後隱身於樹林農園，地方期盼能將礦坑及其建物做保存。 圖／觀天下有線電視提供

雙溪區曾是礦業重鎮，因著古道、鐵道與兩條溪流的交會，形成過去繁華的商業市區，然而大多數礦場荒廢後隱身於樹林農園，為此注腳雙溪工作室成立工作坊，走訪探究雙溪礦區歷史導覽的可能性，今(7)日邀請公所一同前往探勘，期盼能將礦坑及其建物做保存。

注腳雙溪工作室文化轉譯者簡淑慧表示，因為過去礦業對於在地聚落與文化歷史都有著重要地位，注腳雙溪希望透過免費的工作坊方式，培訓鐵道礦業導覽的人才，由前經濟部礦務局副局長推薦的張偉郎講師，多年來無師自通鑽研田野調查來的珍貴經驗與史料，帶領學員們認識雙溪的過去，以及礦場至今的位置與現況，由於疫情的關係，改以線上授課的方式進行，而張偉郎講師也會親自先到雙溪區的各個礦坑做解說錄影，再上傳線上課堂，讓學員能清楚看到礦坑及其週圍建物的面貌。

雙溪區公所工務課長史哲鳴表示，今天跟隨工作坊的張偉郎講師，來到牡丹的定福煤礦、協進煤礦、隆美煤礦，還有新基里的頂雙溪煤礦及魚行里的坤良煤礦、大和煤礦，不少礦坑的現況充滿雜草，而捲揚機房、配電室等建物也多半被地主改建，而其中三貂里的隆美煤礦因位在少有人煙的山谷，並只有一個出入口，因此建物大部分保存完整，包括煤礦事務所、廁所、澡堂、食堂、儲煤櫃、檢身室，都能從外觀看得出來，只是礦坑口附近因為土石崩塌，有一部分高度被淹沒，但因為距離今年即將開通的三貂嶺鐵道自行車道非常近，公所也會協請市府相關單位針對遺蹟保存進行討論、會勘，希望讓雙溪區珍貴的礦業歷史，能成為雙溪特色的看點。

雙溪區 鐵道

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