出動水霧機好涼爽 平溪疫苗接種等候區舒適

近期有高溫出現，接種疫苗的長輩戴著口罩等候、填寫資料相當辛苦，為此平溪區公所向里長聯誼會借了六台水霧機，只要放置冰塊及風扇吹送，便能降低帳篷區的溫度，並加設導水袋，讓帳篷之間不會漏水，接種動線更加舒適。

平溪區長曾繁盛表示，最近施打莫德納疫苗，居民的接種意願有所提升，為此公所未雨綢繆，將衛生所環狀動線前方，容易日曬雨淋的帳篷區，以導水袋及帆布封閉帳篷之間、帳篷與衛生所的間隙，一旦下雨雨水便會延著引導水袋避開接種民眾，也很感謝平溪區里長聯誼會，借給公所六台露營區專用的水霧機，加上冰塊及風扇，能將帳篷內的溫度大大降低，提供施打民眾舒適的環境。

目前平溪區第二波的莫德納疫苗施打，將在明(8)日上午於平溪區衛生所進行，麻煩區內70歲以上或是60歲以上原住民，攜帶身分證、健保卡、印章，戴好口罩在來施打，目前公所、衛生所也安排各里的分流時段，請民眾多加配合，按各里預約的時段前來，會讓接種作業更加順暢。