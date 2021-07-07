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挺台北6醫院醫護 城市科大師生早起做便當送暖

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
城市科大餐管系師生在廚房分秒必爭掌握時間，堅持做有溫度的便當送給醫護人員，表達敬意與感謝。圖／台北城市科技大學提供
城市科大餐管系師生在廚房分秒必爭掌握時間，堅持做有溫度的便當送給醫護人員，表達敬意與感謝。圖／台北城市科技大學提供

新冠肺炎疫情增加醫護人員壓力，台北城市科技大學餐飲管理系表示，校內師生熱心公益，自動自發捲袖為醫護人員做愛心便當，在便當快速送達醫院。醫護人員拆開紙箱拿在手中喊出「這便當還是熱的」時，師生心裡升起無限暖意，就算隔著面罩與口罩，雙方為對方著想的心意盡在不言中。

疫情第三級警戒已有一個半月，城市科大分享，餐管系高鈺龍、吳東寶與蔡明哲教師們得知醫護人員穿著隔離衣，帶著護目鏡，每天忙到汗流浹背連飯都無法好好吃，於是發起做愛心便當。

校方提到，這次號召「日本料理研究社」、「異國料理社」20名學生們投入製作愛心便當的行列，還攜手產學合作的餐廳enowine Food & Wine一起加入。為了讓便當送到醫院時還是熱的，時間掌控成為關鍵，學生在當天早上7時到廚房，開始協助烹調、打菜、放入盒子內與裝袋，便當的菜色有「牛肝菌燉飯」、「松露奶油烤全雞」、「香料雞汁烤季節時蔬」等，搶在中午12點以前將便當運送到醫護人員的手中。

蔡明哲說，學生參與這次公益行動，不只應用學校所學，且近距離學習餐廳專業廚師從烹調到出餐模式一條龍的過程，更重要的是可以深刻體會國內新冠肺炎疫情嚴峻，了解醫護人員身心壓力，且為社會貢獻一己之力與一份愛心。

城市科大餐管系大二生林文沺分享，他想做熱熱的便當，為努力堅守崗位的醫護人員送上一點小心意。當他將便當送到醫護人員手上時，可以感受到他們相當疲累，卻仍帶著笑容道謝。

城市科大表示，挺醫護做愛心便當行動涵蓋台北市立聯合醫院仁愛院區、亞東醫院、台北醫學大學附設醫院、台北榮總醫院、台大醫院、振興醫院等醫療院所。

便當 醫護人員 愛心

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