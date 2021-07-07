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林昶佐再戰北市疫苗分配 遭酸「對萬華生活圈不清楚」

淡水疫苗施打站愛心湧入 慈濟供帳篷及便當

觀天下 / 記者許端驛／淡水報導
淡水新市國小疫苗施打站，慈濟淡水共修處提供帳篷及宮廷帳，並送來了素便當。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水新市國小疫苗施打站，慈濟淡水共修處提供帳篷及宮廷帳，並送來了素便當。 圖／紅樹林有線電視提供

莫德納疫苗施打率相當高，新北市第二波莫德納將在8日開打，淡水區公所負責的新市國小疫苗施打站，也成為淡水最主要的中大型據點，為不讓長者頂著大太陽，慈濟淡水共修處提供了許多帳篷及宮廷帳，並送來了素便當提供醫護及工作人員食用。

慈濟淡水共修處蔣慶文表示，這次有提供三頂大型的宮廷帳還有數十頂的3乘3的帳篷，從搬運到組裝，這些都是由慈濟的師兄們，有三十多位的志工來合力完成，就是希望能夠為淡水居民提供更好的疫苗施打環境避免風吹日曬雨淋。

此外在疫苗施打過程中，慈濟也送來了素便當提供醫護及工作人員使用，非常貼心。

淡水區長巫宗仁表示，相當心謝慈濟淡水共修處的支援，過去慈濟不只是在國內發揮大愛，在國際上也做了許多的公益，在淡水更時常支援各項活動，而這次也透過慈濟的支援讓公所有更好的場所，加上先前紅樹林有線電視所提供的帳篷，也看得出來淡水有許多愛心企業以及慈善團體的幫助，一起齊心對抗疫情。

淡水 慈濟 莫德納疫苗

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