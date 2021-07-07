消毒機動性高 汐止江北里長自組消防戰車

全國防疫三級警戒，鄰里間忙著環境消毒，而在汐止的江北里，因為範圍大、小巷弄也多，所以，里長謝祚敏特地自己組裝了一台消毒戰車，用推車加上鐵架，載著消毒水，深入大街小巷進行環境消毒，機動性高，也減輕背著重物的負擔。

江北里長謝祚敏指出，疫情期間一直在加強消毒，里內消毒工作都做的比較精細一點，包括路過的大門把手、或是樓梯間只要門沒關的話，連樓梯間都進去消毒，再來就是停車格，機車把手、座位都會消毒，沿著經過公車亭、youbike租借站，像是youbike把手、座椅、機座都會消毒，還有進到社區消毒，讓疫情期間大家都很平安度過。

謝祚敏說，這台消毒戰車跟著奔波，因為25公升的消毒機器背著很辛苦，所以後來就想了，用手推車再加上回收的鐵架子再改良一下，可以放消毒藥水、也放機油、汽油、工具、噴槍等等，這段期間勤消毒，已經用完20幾箱的消毒藥水，現在還會再倒入漂白水，二合一消毒環境更好。

雖然，有了消毒戰車，不過，頂著大太陽在里內四處消毒，謝里長也說，身體難免受不了，腳都已經抽筋了，經常小腿都硬的跟石頭一樣，但是很感動的是里民都會送來藥膏貼，也提醒多喝開水，還有里民沿路會送冰涼的飲料，雖然，消毒辛苦但也很感動。

值得一提的是，因為里內範圍實在太大，裝滿一桶25公升的消毒水很快用完，都得補充，而里內的民眾、店家都很熱心提供水源，民眾說，看里長經常在大太陽下四處消毒太辛苦，真的很感謝。