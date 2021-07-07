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因應三級警戒 石門老梅溪下游不開放垂釣

觀天下 / 記者廖品涵／石門報導
石門區公所也宣布三級警戒期間內老梅溪下游不開放民眾垂釣，請釣友避免前往進行釣魚活動。 圖／紅樹林有線電視提供
石門區公所也宣布三級警戒期間內老梅溪下游不開放民眾垂釣，請釣友避免前往進行釣魚活動。 圖／紅樹林有線電視提供

石門區老梅溪封溪護漁有成，每年7到12月大溪墘橋以下至出海口溪段開放民眾垂釣，不過近來因應疫情三級警戒期間，維管單位石門區公所也宣布三級警戒期間內不開放民眾垂釣，請釣友避免前往進行釣魚活動。

石門區長林俊宏表示，老梅溪封溪護漁多年，定期有專家前來檢視溪流內魚種、生態狀態，發現護漁成果相當不錯，不過無差別護漁也讓外來種魚類都保存下來，因此每年7到12月大溪墘橋以下至出海口都開放民眾垂釣外來魚種，而疫情三級警戒期間暫停開放，違反規定將依法開罰。

此外，公告既是暫停開放垂釣，也是延長封溪護漁的時程，所以垂釣愛好者可以特別注意，若是發現民眾違反規定在老梅溪流進行垂釣行為，將會依傳染病防治法以及漁業法來開罰，疫情警戒還不能鬆懈，民眾應以防疫優先，避免不必要的移動與外出。

護漁 石門 疫情

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