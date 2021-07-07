影／五股山路廢棄物「一倒再倒」 新北環保局逮人最高罰1500萬

新北五股山區在6月初遭人惡意傾倒廢棄物，還波及一旁筍農，本因位處偏僻、線索微薄而難以破案，沒想到大膽不法業者在7月初再犯，新北環保局重案組及蘆洲分局循線逮人，相關業者已經違反廢棄物清理法第41條及46條，可處1年以上、5年以下有期徒刑及併科1500萬元罰金，將交由新北地方檢察署偵辦。

新北市五股區民義路二段52巷道路，在6月初遭不名人士惡意傾倒事業廢棄物，還波及到一旁農地，民眾發現後即刻通報環保局、警方及議員等。

環保局指出，環境稽查重案組與蘆洲分局第一時間即進行偵辦，本來在線索微薄下，案情一度陷入膠著，還正要現場會勘如何先行處理，但後來發現在7月初時，同地點又再遭傾倒廢棄物，才出現了破案曙光。

環保局說明，重案組花費2天翻找近40立方公尺之廢棄物，終於抽絲剥繭找到線索，疑似為台北市某知名基金會、五股區裝潢公司及三峽區社區產生之裝潢廢棄物跡證，經沿線追查及調閱監視器畫面後，查獲是羅姓及江姓裝潢業者委託，由陳姓及林姓非法廢棄物清除業者清運廢棄物，並以每車8000元代價承攬。

環保局表示，清運業者及未依規定委託之裝潢業者均違反廢棄物清理法第41條及46條，可處1年以上、5年以下有期徒刑及併科1500萬元罰金，同時亦命違法業者將廢棄物全數清除，避免持續影響環境衛生，因案件涉及刑責，將由蘆洲分局五股分駐所函請台灣新北地方檢察署偵辦。

蘆洲分局表示，環境保護也是治安重要一環，絕不容許不法業者趁三級警戒期間違法亂紀，這次與環保局合作破案絕對嚴辦到底；環保局也說，廢棄物處理皆應該依廢棄物清理法之規定妥善處置，不得貪圖方便或暴利而隨意棄置或處理。

環保局補充，土地或建築物所有人、使用人及管理人，也應善盡維護義務，盡量避免自身土地或建築物遭有心人士趁機棄置廢棄物，否則亦有可能被依廢棄物清理法課以「狀態責任」，而須負清除之責。