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楊源明榮陞北市警局長呼聲高 柯文哲：不會太大干預

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
傳出台中警察局長楊源明被點名接任局長的呼聲最高，台北市長柯文哲今天表示，對地方首長來說，只要警察局長做好分內工作，原則上，不會對人事有太大干預。圖／北市府提供
傳出台中警察局長楊源明被點名接任局長的呼聲最高，台北市長柯文哲今天表示，對地方首長來說，只要警察局長做好分內工作，原則上，不會對人事有太大干預。圖／北市府提供

台北市警察局長陳嘉昌本月16日屆齡退休，傳出台中警察局長楊源明被點名接任局長的呼聲最高，由於2022又是縣市長選舉年，接下來的警察局長人事，是否會涉及綠營的2022布局？台北市長柯文哲今天表示，對地方首長來說，只要警察局長做好分內工作，原則上，不會對人事有太大干預。

至於是否有選舉考量？柯說，這更是壞習慣，不要把警察當作選舉動員的樁腳，這是很不健全的政治態度。

柯文哲說，警察最重要工作是治安、交通、及為民服務，過去警察人事也是一條鞭，對地方首長來說，他都是表達尊重，只要做好分內工作，原則不會做太大的干預，至於是否有選舉考量，這是壞習慣，不要把警察當作選舉動員的樁腳，這是很不健全的政治態度。

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