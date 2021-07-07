北市議會直播網站搜尋出現簡體字 議員黃郁芬：恐遭入侵

台北市議員黃郁芬指出，近來發現只要在google搜尋 site:video.tcc.gov.tw、也就是搜尋台北市議會的議場直播網站，搜出來的結果竟然都是簡體字，意義不明且與議會完全無關的簡體字公司名稱，議會直播網站極有可能已遭外部入侵。市議會表示，議會資訊室已通知廠商了解並排除相關狀況，並請台北市政府資訊局協助解決。

黃郁芬指出，出現的字體，包含「鹤壁毛皮总公司」、「资阳金属制造有限公司」、「嘉兴通用设备制造服务中心」等，極有可能已遭外部入侵，才能大幅竄改程式碼、插入上述這些簡體文字；而從網站被插入的字詞都是簡體字來看，這有極大可能是來自中國的入侵者。

黃郁芬擔心，既然入侵者可以竄改程式碼、塞入無關的字詞，入侵者是否還有取得其他權限？除了議會的直播網站之外，議會主網站也在同一個網域，那入侵者是否能夠進入議會網站、取得議會網站內部資訊、甚至是竄改議會網站內容？

黃郁芬表示，此次議會直播網站遭入侵，入侵者的危害到底有多大、是透過什麼管道入侵，是直播網站本身被入侵、還是網站的承包廠商被入侵、或是承包商使用了帶有惡意資源的網頁模組而產生這樣的結果，都需要盡速、完整的調查。

對此，北市議會表示，議會大會直播系統於101年9月啓用，委員會直播系統於去年4月啓用，系統均由委外廠商開發，資訊室已通知廠商了解並排除相關狀況，並請臺北市政府資訊局協助解決，資訊局初步研判建議市議會應更新網站，而議會今年已編列大會影音資訊網改版預算，即將進行發包。